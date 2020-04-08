Фото дня в Сыктывкаре: оттенки костра и тлеющих углей в вечернем небе

Закаты. Какой же это прекрасный момент. Он заряжает энергией, дарит эмоции, оставляет сладкий слепок на глазах, расслабляет и убивает негативные мысли. Ты, полностью вдохновленный, хочешь творить и творить. Однако времени очень мало, чтобы запечатлить такой момент. В каждую минуту на облаках одни оттенки меняются на другие. И это очень офигенно.

Оттенки словно потухающий костёр: золотистое пламя переходит в оранжевое; Угольки, что появились, добавляют красный цвет; Когда огня не станет (одни угольки тлеют), то весь костёр будет дотухать в красно-розовых тонах. Однако закат продолжает "дотухать" по особенному. Светло голубой оттенок неба начинает переливаться к темно синему, и это тоже очень классный момент, который я ценю. А после этого момента идёшь и совершенно по другому мыслишь и чувствуешь себя.

Как-будто чудо произошло. Идёшь домой и горишь желанием открыть наконец-то папку с фото и снова насладиться моментом, снова словить тот кайф от оттенков, от момента. Хочется поделиться такой редкостью с вами, чтобы и вы кайфанули и вдохновились. Надеюсь у меня получилось. Как вам? Оставь свой комментарий. Кстати, факт остается фактом, что не все могут дочитать до конца, а тебе респект.

#profile_vision #streetoftones #s1mple_places #urban_shutter #urbanstreetphotography #toneception

#visual_square #creativelive #visual_world #vibeofvisuals #vscopiter #vibegrazm #omd_5k #thecanmax

#pg11_фотодня #createscenery #toneseekers #doports #lensculture #op_h @ivan.lightroom

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.