Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Дети, досуг, обучение Лунно-посевной календарь
Главная
Новости
Фото дня в Сыктывкаре: оттенки костра и тлеющих углей в вечернем небе

Фото дня в Сыктывкаре: оттенки костра и тлеющих углей в вечернем небе

08 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
@pavel_valdy
Горожане радуют подписчиков красивыми снимками и делятся своими впечатлениями

Закаты. Какой же это прекрасный момент. Он заряжает энергией, дарит эмоции, оставляет сладкий слепок на глазах, расслабляет и убивает негативные мысли. Ты, полностью вдохновленный, хочешь творить и творить. Однако времени очень мало, чтобы запечатлить такой момент. В каждую минуту на облаках одни оттенки меняются на другие. И это очень офигенно.

Оттенки словно потухающий костёр: золотистое пламя переходит в оранжевое; Угольки, что появились, добавляют красный цвет; Когда огня не станет (одни угольки тлеют), то весь костёр будет дотухать в красно-розовых тонах. Однако закат продолжает "дотухать" по особенному. Светло голубой оттенок неба начинает переливаться к темно синему, и это тоже очень классный момент, который я ценю. А после этого момента идёшь и совершенно по другому мыслишь и чувствуешь себя.

Как-будто чудо произошло. Идёшь домой и горишь желанием открыть наконец-то папку с фото и снова насладиться моментом, снова словить тот кайф от оттенков, от момента. Хочется поделиться такой редкостью с вами, чтобы и вы кайфанули и вдохновились. Надеюсь у меня получилось. Как вам? Оставь свой комментарий. Кстати, факт остается фактом, что не все могут дочитать до конца, а тебе респект.

#profile_vision #streetoftones #s1mple_places #urban_shutter #urbanstreetphotography #toneception 
#visual_square #creativelive #visual_world #vibeofvisuals #vscopiter #vibegrazm #omd_5k #thecanmax 
#pg11_фотодня #createscenery #toneseekers #doports #lensculture #op_h @ivan.lightroom

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации. 

Фото дня

Все статьи под тэгом «Фото дня»

Следующая новость

Новость дня

Появилось видео ночной погони за подростком-водителем в Сыктывкаре Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Фото дня в Сыктывкаре: оттенки костра и тлеющих углей в вечернем небе Читать
сегодня
«Иногда думаешь, что это война»: сыктывкарский врач скорой о работе во время пандемии коронавируса Читать
сегодня
В Минздраве рассказали, зачем больных из Сыктывкара отправляли в Корткерос Читать
Посмотреть все
06 апреля Котельные Сыктывкара работают в усиленном режиме
Загрузка...

Новости России и мира

вчера
Глава Минздрава России заявил, что в Коми поздно поняли опасность ситуации с COVID-19
07 марта
В России назвали «отмирающие» профессии
03 марта
Владимир Путин внес поправки в законопроект об изменениях в Конституции
27 февраля
Медики рассказали, почему не могут обнаружить рак вовремя
25 февраля
Китайский посол в России рассказал о вакцине против коронавируса
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru