Владимир Путин дал новые поручения правительству во время пандемии коронавируса

Владимир Путин провел онлайн-совещание с правительством и губернаторами по ситуации с коронавирусом предложил ряд мер в условиях эпидемии. Об этом сообщает РИА Новости.

Главной задачей властей президент назвал борьбу с распространением заболевания, защиту здоровья и жизни людей, обеспечение устойчивости экономики, сохранение занятости и доходов граждан. По словам главы государства, все регионы должны сконцентрироваться на увеличении готовности медучреждений, наращивании их мощностей и возможностей.

Ключевые поручения президента:

Минфин должен обеспечить регионам гибкость и свободу маневра в распределении средств на противодействие коронавирусу

дать медикам повышенные страховые гарантии, как у военных

с апреля на три месяца устанавливается спецвыплата медикам, борющимся с коронавирусом: от 25 до 80 тысяч рублей

правительство и ЦБ должны за пять дней разработать программу дополнительной поддержки бизнеса для сохранения занятости и зарплат

нужен четкий перечень организаций, которые остановлены из-за повышенных рисков, остальные могут работать

помогать в первую очередь надо тем компаниям, которые сохраняют занятость

родителям детей от 3 до 7 лет для получения выплат теперь не нужно будет предоставлять справки

распространить на все предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку на полгода по страховым платежам

бизнес должен приложить все усилия для сохранения своих компаний

расширить параметры предоставления кредитных каникул

оставшимся без работы власть поможет напрямую: три месяца будут платить пособие в размере МРОТ

семьям с детьми, где родители потеряли работу, выделить дополнительно по три тысячи рублей в месяц на каждого ребенка

В конце своего выступления президент обратился ко всем гражданам России и призвал их, несмотря на усталость от постоянного нахождения в четырех стенах и груза житейских и финансовых проблем, соблюдать режим самоизоляции. Глава государства подчеркнул, что врачи, медсестры, волонтеры и миллионы людей, помогающих своим родителям, соседям, членам семьи, сегодня проявляют самую высокую гражданскую ответственность.

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