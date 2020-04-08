«Иногда думаешь, что это война»: сыктывкарский врач скорой о работе во время пандемии коронавируса

Во время всеобщей изоляции в Сыктывкаре продолжает работать множество медиков. На «передовой» находятся врачи экстренной медицинской помощи. Портал PG11.ru спросил, какого это работать в скорой во время эпидемии коронавируса.



Екатерина Спирягина - врач скорой помощи. Она рассказывает, что во время начала эпидемии коронавируса в городе сильно увеличилось количество вызовов.

Звонят очень часто, в том числе и для консультации. Обращаются приезжие из-за рубежа, люди с симптомами и без. Есть группа людей, которые звонят по любому поводу. Также часто звучит вопрос, можем ли мы взять мазок на коронавирус. Нет, не можем. Для этого существуют специальные инстанции, - рассказывает медик.

Врач отмечает, что из-за сложной ситуации они предпринимают меры предосторожности. При возможном контакте с больным врачи надевают респираторы, защитные очки, маска, перчатки и бахилы. Также готовится машина: оклеивается скотчем вся вентиляция и окна. После вызова машина и одежда проходят дезинфекцию.

В начале эпидемии было страшно выезжать к больным с признаками коронавируса. На вызовы провожали толпой, давали напутствия. Сейчас все привыкли, иногда несколько раз за смену переодеваемся в особую экипировку. Страшнее всего, когда попадаешь без средств защиты на вызов к больному, о котором ничего не знаешь. Иногда думаешь, что это война: есть жертвы и больные, обычное «мирное» население. И противник - коронавирус. Только на войне знаешь, с кем воюешь, а тут опасность может поджидать где угодно, - рассуждает Екатерина.

Медик говорит, что страшнее всего становится за родных и близких. Ведь врач может подхватить болезнь на работе и принести ее в семью. Ведь у многих есть маленькие дети и пожилые родственники.

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