Какие профессии потеряли актуальность из-за коронавируса: мнение сыктывкарского эксперта

Россию ждет непростой экономический кризис, ведь страна на целый месяц ушла на самоизоляцию. Люди стараются найти применение своим знаниям, чтобы хоть как-то заработать. Сыктывкарский специалист по управлению персоналом Никита Филин рассказал порталу PG11.ru о том, какие профессии сейчас совсем не актуальны.



Никита уверен, что экономический кризис, вызванный коронавирусом, сказывается почти на каждом из нас:

- Некоторые люди в этот период думают о том, как в принципе выжить. Поэтому поиск дополнительного заработка стоит сейчас остро. Но даже тут подвох в том, что сейчас достаточное количество специалистов просто не нужны.

Специалист по управлению персоналом перечислил, вероятно, самые «страдающие» должности:

Сфера туризма. Нет туристов - нет дохода. Когда закончится самоизоляция и откроются границы между странами, то турбизнес вздохнет. А кто закрылся - вновь откроется.

Сфера ресторанного бизнеса. Здесь больше всех пострадают официанты из-за пустых залов. Доставка - один из немногих вариантов, который позволяет остаться на плаву. Так что, официантам, похоже, придется «переодеться» в курьеры.

Сфера логистики. В этой сфере многое зависит от двух факторов: открытые границы и работоспособность производства. Сейчас оба эти фактора в критическом состоянии, поэтому логистика почти встала. Туго сейчас специалистам, управляющим каким-либо транспортным средством и, конечно же, обслуживающему персоналу логистических компаний.

Сфера производства. Есть специалисты, чья работа невозможна на «удаленке». При условии, что их функции не являются критическими, эти специалисты могут сидеть без дела. Например, разнорабочие, слесари, хозяйственная служба.

Эвент-индустрия. Все специалисты, участвовавшие в организации и осуществлении праздничных мероприятий, сейчас маловостребованны: визажисты, парикмахеры, организаторы, танцоры. Это если говорить об их прямых функциях. Они ведь могут проводить онлайн-обучение. А это уже другая история.



Несмотря на сложность ситуации, Никита советует не вешать нос, ведь все наладится, нужно только подождать:

- Подводя итоги, скажу так: тяжело сейчас всем. Кроме тех, кто работает в учреждениях на государственном финансировании. Но, по логике вещей, после дождя всегда появляется радуга, поэтому желаю всем спокойно переждать ненастную погоду и дождаться первых лучиков света.

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