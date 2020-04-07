Погода в Сыктывкаре на 8 апреля: весеннее тепло и немного снега

8 апреля жителей столицы Коми ожидает небольшое потепление. Столбики термометров снова вернутся к отметкам в +1...+3 градуса, а ночью снова похолодает до -9...-11 градусов. Ночью преимущественно без осадков, днем пройдет небольшой снег.

Погода в Сыктывкаре на 8 апреля: