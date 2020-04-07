Погода в Сыктывкаре на 8 апреля: весеннее тепло и немного снега

Прогноз от синоптиков Коми ЦГМС
Погода в Сыктывкаре на 8 апреля: весеннее тепло и немного снега07 апреля 2020
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8 апреля жителей столицы Коми ожидает небольшое потепление. Столбики термометров снова вернутся к отметкам в +1...+3 градуса, а ночью снова похолодает до -9...-11 градусов. Ночью преимущественно без осадков, днем пройдет небольшой снег.
Погода в Сыктывкаре на 8 апреля:
- Температура ночью: -9...-11 °C
- Температура днём: +1...+3 °C
- Переменная облачность
- Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег
- Ветер: С с переходом Ю, ЮЗ, слабый, ночью порывистый