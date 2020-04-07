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Сыктывкарцы рассказали, почему они не соблюдают режим самоизоляции

Сыктывкарцы рассказали, почему они не соблюдают режим самоизоляции

07 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
ProГород / Фото из архива / Сыктывкарцы рассказали, почему они не соблюдают режим самоизоляции
Лучше остантесь дома

В Сыктывкаре введен режим обязательной самоизоляции. Это значит, что люди могут выходить из дома только по важным причинам: поход за продуктами, обращение за медицинской помощью, выгул собак. Но многие не соблюдают эти ограничения. Портал PG11.ru спросил, почему сыктывкарцы нарушают указ главы Коми.

Я уже просто не могу сидеть дома! Мне кажется что я за неделю набрал лишних пять килограммов веса и мне как-то это все нужно сгонять. Я хочу ходить, хочу гулять по улице. Это все для моего здоровья, - поделилась Марина Зайцева.

Во-первых, меня не имеют права закрывать дома. Мне нужно дышать кислородом. Я и так работаю в маске весь день. Я нуждаюсь в прогулках на свежем воздухе, так как из-за его нехватки у меня жутко болит голова. Я не посещаю публичных мест и больших скоплений людей. Хотя вот я гуляю и вижу большое количество людей без масок. Если им плевать, то почему мне не должно быть все равно? - рассказывает Алёна Константинова.

С одной стороны выходные - это хорошо, но у многих из-за них очень много финансовых проблем. Просто так отдохнуть и расслабиться дома не получится. Голову терзают различные мысли. На фоне этого всего изоляция начинает напрягать, давить на мозг, вызывать депрессию и апатию. Иногда просто едет крыша и ты вынужден пойти прогуляться, - говорит Олег Костромин.

Полина Ряднова категорически не согласна с мнением вышеперечисленных людей. Она считает игнорирование мер обязательной самоизоляции эгоистичным и глупым поступком. 

На мой взгляд лучшее, что сейчас может сделать человек в этой страшной ситуации - это остаться дома. Если он любит себя, своих родных, друзей. У человека должна быть гражданская позиция! Это все по-настоящему грустно, когда человек просто не может пару недель посидеть дома. У вас что, совсем никаких интересов нет? Все что вам нужно - это просто шататься по улице? Как по мне, это все очень печально, - говорит Полина.
 

Напомним, что с 00:00 31 марта в Сыктывкаре введен режим обязательной самоизоляцииПокидать квартиру можно только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине или аптеке, выгула животных на расстоянии не более 100 метров от дома, выноса мусора. С 1 апреля Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за нарушение режима самоизоляции. Это касается и здоровых граждан. За нарушение правил самоизоляции предусмотрена ответственность в виде административного штрафа от 15 до 40 тысяч рублей.

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