В России начали клинические тесты препаратов от COVID-19

По информации пресс-службы Федерального медико-биологического агентства, в России начались сравнительные клинические исследования препаратов «Мефлохин», «Гидроксихлорохин» и «Колидавир» для лечения пациентов с коронавирусом.

- 6 апреля 2020 года на базе ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России начались клинические исследования препаратов «Мефлохин» и «Гидроксихлорохин» в сравнении с препаратом «Калидавир» в трех группах больных с разной тяжестью состояния", - отметила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Тесты будут проводить в Федеральном медицинском биофизическом центре имени А.И. Бурназяна с письменного согласия пациентов с диагностированным COVID-19.

Напомним, по состоянию на 6 апреля в Коми лабораторно подтверждено 90 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Официально в Республике Коми подтверждены три случая летального исхода у пациентов с коронавирусом, один из них сегодня. Один пациент выздоровел.

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