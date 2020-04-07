Пациенты Эжвинской больницы с отрицательным результатом на коронавирус отправятся домой

В Эжвинской горбольнице находятся 217 пациентов, 48 из них - с установленным диагнозом COVID-19 или подозрением на него. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.



Неинфицированные пациенты отделений нейрохирургии, 1-го и 2-го хирургических отделений и неврологии изолированы в связи с введением комплекса карантинных мероприятий. Вскоре при получении отрицательных результатов лабораторных тестов планируется выписка 63 пациентов домой. Все они станутся под наблюдением врачей.



Информация об этом прозвучала на планерке Правительства Республики Коми, которую провёл сегодня, 6 апреля, врио Главы Республики Коми Владимир Уйба. С докладом по ситуации выступил министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин.



В настоящее время пациентки гинекологического отделения медучреждения переведены из больницы в обсерватор на территории Сыктывкара для медицинского наблюдения. Двое из них госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.



Кроме того, Монди СЛПК передало правительству республики во временное пользование здание санатория-профилактория «Вита» в Эжвинском районе. В переданном объекте будет организован временный обсерватор для медицинских работников, участвующих в процессе лечения больных коронавирусом. Вся деятельность на территории организуемого обсерватора будет проводиться силами Минздрава Коми. Изоляцию и охрану объекта обеспечит Росгвардия.

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