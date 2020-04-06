Фото дня в Сыктывкаре: лучи света пробиваются сквозь тучи над бескрайним лесами

Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
Фото дня в Сыктывкаре: лучи света пробиваются сквозь тучи над бескрайним лесами06 апреля 2020
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@Phil Cloudjumper
Даже в эти солнечные деньки небо иногда скрывается за тяжелыми тучами, но это вовсе не означает, что мы не можем полюбоваться ими. Особенно зрелищно это выглядит, когда сквозь серость пробиваются яркие лучики солнца.
@Phil Cloudjumper
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