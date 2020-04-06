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Оставайтесь дома: подборка служб, которые доставляют продукты из магазинов в Сыктывкаре

Оставайтесь дома: подборка служб, которые доставляют продукты из магазинов в Сыктывкаре

06 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
mmodnaya.ru / Оставайтесь дома: подборка служб, которые доставляют продукты из магазинов в Сыктывкаре
Обойтись без похода в магазин помогут службы доставки еды

В Сыктывкаре бушует эпидемия коронавируса, в связи с этим власти рекомендуют без необходимости не покидать дом. Однако немногие сделали запасы продуктов, возникает необходимость покупки продовольствия. Портал PG11.ru выяснил, как можно обойтись без похода в продуктовый магазин.
 
Еда Всегда
Доставят продукты из магазинов «Севан», «Фламинго», «33 жирафа». Ассортимент у магазинов достаточно большой, есть все необходимые товары. Стоимость доставки - 170 рублей, экспресс доставка в течение 30 минут - 230 рублей.

Беру
Маркетплейс от Яндекса, на котором можно заказать как еду, так и медикаменты. У него очень удобный интерфейс и большой ассортимент продуктов. Однако эту доставку придется ждать долго. К примеру, если заказать сегодня - то посылку вам доставят только через неделю. Стоимость доставки - 300 рублей.

iGooods
Скоро в Сыктывкаре должны запустить доставку из гипермаркета «Лента». Обещают товары без наценки и низкую стоимость доставки. Этот сервис к нам приехал из большого города, у него есть свое приложение и там будут работать курьеры на скутерах. 

Так же в Сыктывкаре продолжают работать предприятия общественного питания, которые доставляют свою продукцию на дом. Полный список можно таких организаций можно найти на официальном портале Республики Коми.
 

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