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Сыктывкарцы: «Дворников заставляют работать и не отпускают на самоизоляцию»

Сыктывкарцы: «Дворников заставляют работать и не отпускают на самоизоляцию»

06 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Из архива PG11.ru / Сыктывкарцы: «Дворников заставляют работать и не отпускают на самоизоляцию»
В мэрии рассказали, законно ли это

Жители Сыктывкара жалуются, что дворники вынуждены выходить на работу, хотя должны находиться на самоизоляции. Портал PG11.ru выяснил, законны ли требования работодателя.

Сыктывкарец, который решил остаться анонимным, рассказал, что вынужден выходить на работу, когда весь город находится на самоизоляции:

- В Жилкомсервисе не отпускают своих работников на домашнюю самоизоляцию с сохранением заработной платы. Дворников заставляют убирать парки, другие объекты в карантин! В парках никого нет, так как все на самоизоляции. Более того, на рабочих местах нет санузла и туалета! Это касается дворников не только парков но и тех, кто убирается на площади. После работы негде провести дезинфекцию, банально руки негде помыть и некуда сходить в туалет. В таких условиях мы должны работать когда Коми на первом месте по соотношению количества жителей и зараженных, - пишет аноним.

Также житель города рассказал, что его директор ссылается на то, что предприятие находится в списке тех, кто должен работать в карантин. Аноним отмечает, что, по рассказам одного из офисных работников, директор не хочет и не собирается просто так платить людям.

В мэрии Сыктывкара рассказали, что предприятие должно продолжать работу в соответствии с указом президента РФ, потому что оно осуществляет работы по жизнеобеспечению города.

Основные правила для защиты от вируса COVID-19:

  • Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей. 
  • Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство. 
  • Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).
  • Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки. 
  • Всегда мойте руки перед едой. 
  • Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица. 
  • Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования. 
  • Не употребляйте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы. 
  • Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется. 
  • На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

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