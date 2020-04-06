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Инструкция: за что сыктывкарцы могут получить штраф во время самоизоляции

Инструкция: за что сыктывкарцы могут получить штраф во время самоизоляции

06 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Владислав Гусельников / ProГород / Инструкция: за что сыктывкарцы могут получить штраф во время самоизоляции
Следует максимально ограничить передвижение

С 00:00 31 марта в Сыктывкаре введен режим обязательной самоизоляции, покидать дом без уважительной причины запрещено. У многих возникает вопрос, могут ли вас остановить на улице сотрудники полиции и выписать штраф? Портал PG11.ru узнал, какие есть возможности передвижения у сыктывкарцев.

Указ Главы Республики Коми гласит, что покидать квартиру можно только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине или аптеке, выгула животных на расстоянии не более 100 метров от дома, выноса мусора. С 1 апреля Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за нарушение режима самоизоляции. Это касается и здоровых граждан. За нарушение правил самоизоляции предусмотрена ответственность в виде административного штрафа от 15 до 40 тысяч рублей. Пресс-служба МВД ответила на несколько часто задаваемых вопросов:

Можно ли гулять по улице?
Нет. В условиях режима самоизоляции вы можете направляться только в ближайший магазин за товарами первой необходимости, перечисленными в отдельном постановлении правительства, в медицинские учреждения в случае надобности, а также на работу, если ваша организация попала в список тех, кто может осуществлять свою деятельность в режиме самоизоляции. Исключения также касаются выноса мусора и прогулки с животным.

Можно ли гулять с ребенком на детских площадках?
Нельзя. Это административное правонарушение.

Как контролируется режим самоизоляции?
Сейчас в республике патрулирует полиция, которая следит как люди соблюдают самоизоляцию. МВД установили на патрульные машины громкоговорители и информирует сыктывкарцев о том, что в республике ввели режим самоизоляции. Пешие патрули объясняют, почему важно оставаться дома. Полицейский обеспечены индивидуальными средствами защиты — масками и перчатками.

Можно ли передвигаться железнодорожным транспортом по Республике Коми?
Запрета на передвижение железнодорожным транспортом внутри Республики Коми нет.
Но если пассажир инфицирован или находится под подозрением на коронавирус с предписанием не покидать помещения, то его накажут. За невыполнение требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения для нарушителей предусмотрена ответственность в виде штрафов для граждан до 40 тысяч рублей.

Можно ли сходить до ближайшего банкомата?
В условиях режима самоизоляции вы можете сходить в ближайший банкомат. Однако рекомендуется соблюдать меры предосторожности и максимально дистанцироваться от окружающих.

Возможно ли перемещение на личном автотранспорте до места работы, за продуктами?
Указ Главы Республики Коми не предусматривает ограничений на передвижение на личном автотранспорте до места работы и обратно с предоставлением пропуска.
Нет ограничений по передвижению на личном автотранспорте за продуктами. Однако рекомендуется воздержаться от использования автомобиля в режиме обязательной самоизоляции.

Выпустят ли меня из Сыктывкара для проживания на даче?
Да, выпустят, так как вы следуете до места временного проживания.


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