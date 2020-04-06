В Ухте появилась первая пациентка с подозрением на коронавирус

В Ухту вернулась женщина, которая вскоре обратилась в больницу с симптомами, похожими на коронавирус. Сейчас она находится под наблюдением. Об этом сообщает информационная программа «День».

По информации источника, женщина приехала после планового лечения в Сыктывкаре. Первый тест показал наличие вируса в организме. Сейчас анализы отправили на дополнительную проверку.

- Убедительная просьба ко всем жителям Ухты! Давайте без паники и соблюдаем рекомендации медиков. Сидим дома, меньше контактов, антисептики и так далее. Женщина общалась с родственниками и друзьями, поэтому сейчас выясняют ее контакты и проверяют их. Сейчас она в боксе находится в инфекционном отделении. Диагноз на 100% не подтвержден пока. Еще раз - соблюдайте рекомендации медиков и минимальный круг общения! – говорится в сообщении паблика программы «День».

Напомним также, что 4 апреля в пульмонологическом отделении Коми республиканской клинической больницы проведен комплекс дезинфекционных мероприятий, исключающий распространение COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб противодействия коронавирусу в Коми. Такие меры были приняты в связи с выявлением у одного из пациентов отделения лабораторно подтвержденного заболевания коронавирусной инфекцией. Он был оперативно переведен в Республиканскую инфекционную больницу. Ему оказывается необходимая помощь.

Не забывайте об основных правилах для защиты от вируса COVID-19:

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

Не упортебляйте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни)

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