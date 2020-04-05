Фото дня в Сыктывкаре: яркие апрельские закаты

Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
Фото дня в Сыктывкаре: яркие апрельские закаты05 апреля 2020
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@nzhdanova
@nzhdanova
Просто прошлась до магазина. Закаты #сидимдома #04.04.2020 #Сыктывкар #республикаКоми #мкрОрбита
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