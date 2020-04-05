Минздрав Коми ищет людей для работы с больными коронавирусом

В столице Коми открылся новый корпус инфекционной больницы для лечения пациентов с COVID-19. К сожалению, сотрудников не хватает, в связи с чем Минздрав объявил, что ищет работников.

В больницу требуются медсестры и санитарки. На 1 ставку палатной медсестры зарплата составляет 48 265 рублей, медсестры анестезиста – 54 000 рублей, а санитарки мойщицы – 28 960 рублей. Обращаться следует в отдел кадров Республиканской инфекционной больницы по телефонам 8(8212) 44-62-32, 89910640482.

Напомним также, что 4 апреля в пульмонологическом отделении Коми республиканской клинической больницы проведен комплекс дезинфекционных мероприятий, исключающий распространение COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб противодействия коронавирусу в Коми. Такие меры были приняты в связи с выявлением у одного из пациентов отделения лабораторно подтвержденного заболевания коронавирусной инфекцией. Он был оперативно переведен в Республиканскую инфекционную больницу. Ему оказывается необходимая помощь.

Не забывайте об основных правилах для защиты от вируса COVID-19:

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

Не упортебляйте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни)

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