Белоснежная Тася, скромная Эмма и маленькая Чита: животные из приюта ищут новый дом в Сыктывкаре

Рубрика «Добрые руки» помогает животным из приюта искать семью. Сегодняшние герои ищут новых хозяев, которые будут любить их и оберегать. Портал PG11.ru собрал котиков, которые ищут дом прямо сейчас.

Тася

Ласковая и любопытная, но при этом очень трусливая, поэтому первое время будет прятаться. Она как хомячок - в клетке чувствует себя в безопасности, поэтому этой кошке нужно будет время, чтобы привыкнуть к новому дому. Тася любит общение, она всегда смотрит умными глазками и ждет, когда ее погладят. Стерилизована, возрастом до четырех лет.

Лися

Лися - пушистое счастье! Эта красотка все ждет, когда же придет ее лучший друг! Умница, красавица, лоток на 5+, ест сухой корм, с другими хвостатыми не конфликтует. Лися - очень активная и подвижная кошка, любит гоняться за игрушками. Ей не больше трех лет, здорова, стерилизована.

Эмма

Это спокойная, даже немного пугливая киса, но все меняется, когда рядом понимающий хозяин Она здорова, стерилизована, приучена к лотку. Эмма ждет своего друга Настоящего, доброго и любящего! Может быть, это вы?

Фокси

Рыжая красавица очень хочет домой. Фокси скромная и немного пугливая киса, но как только она немного к вам привыкнет, вы ее не узнаете! Она любит играть и ласково делать кусь. Фокси общительная, с другими животными не конфликтует. Здорова, на лоток ходит без промаха.

Купер

Любопытен, умен, обаятелен. Ищет свою судьбу и любовь всей жизни, верит в чудо и в силу сосисок. Прожорлив, но не толстеет, за это дамы его недолюбливают. Очень не любит громких звуков, поэтому не зовите его смотреть ужастики. Кастрат, к лотку приучен.

Чита

Пристраивают только в квартиру Чита - кошечка-подросток, ей всего 10 месяцев. Это очень активная молодая киса. Чита стерилизована, в еде не привередлива, ходит в туалет на лоток с любым наполнителем.



