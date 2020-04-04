Житель Коми снял кавер на песню Гудкова «Самоизоляция»

Житель села Пажга Никита Пономарев снял кавер на песню Гудкова «Самоизоляция». Видео мужчина опубликовал на YouTube. Портал PG11.ru выяснил у автора подробности.

Никита рассказал, что кавер снимали в течение двух дней.

- В первый день не все получилось сделать, поэтому немного растянулось. Этот флешмоб запустили на «Вечернем урганте», я решил повторить. Я участвовал в КВН, stand up, поэтому для меня это было не сложно, - поделился автор видео.

Никита Пономарев проделал всю работу самостоятельно, помощь товарища понадобилась только для самой съемки.

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