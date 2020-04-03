В Сыктывкаре зафиксировали 24 нарушения режима самоизоляции

31 марта в Республике Коми введен режим самоизоляции. Гражданам рекомендовали ограничить связи с внешним миром для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В условиях пандемии группе риска находятся пожилые люди. Однако не все из них восприняли призыв самоизолироваться.

Во время утреннего рейда в Кировском парке сотрудники полиции обнаружили пенсионеров, которые занимались скандинавской ходьбой, выгуливали собак. На спортивной площадке находился мужчина. К появлению полицейских сыктывкарец отнесся настороженно. В разговоре пенсионер пояснил, что ежедневно занимается спортом на свежем воздухе и не желает изменять своим привычкам. По его словам, он осведомлен о требованиях по режиму самоизоляции, старается выбирать места, где рядом нет людей. Полицейские провели с ним разъяснительную работу и рекомендовали не выходить из дома без крайней необходимости. Другая жительница столицы выгуливала в парке собаку, причем на достаточно далеком расстоянии от дома. Женщина пояснила полицейским, что это привычный маршрут для нее и для ее питомца. Полицейские напомнили пенсионерке о существующих рисках распространения вируса и рекомендовали соблюдать режим самоизоляции и выгуливать собаку не более чем в ста метрах от места проживания. Остальные граждане, которых встретили сотрудники полиции, следовали к месту работы и имели при себе соответствующий пропуск. По состоянию на 2 апреля текущего года при проведении контрольных мероприятий сотрудниками полиции выявлено 24 нарушения соблюдения гражданами, прибывшими на территорию Республики Коми из стран ближнего и дальнего зарубежья, условий самоизоляции. Собранные материалы направлены в региональный роспотребнадзор для привлечения граждан к административной ответственности по ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Также составлено 2 административных материала по ст.19.4 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)... Нарушителями оказалась супружеская пара, которая ранее под роспись была уведомлена о необходимости соблюдения режима самоизоляции, но отправилась на прогулку в парк. Полиция убедительно просит граждан не покидать дома без крайней необходимости. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине или аптеке, выгула животных на расстоянии не более 100 метров от дома, выноса мусора. Находясь на улицах, в магазинах и иных общественных местах соблюдать дистанцию не менее полутора метров от других людей.

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