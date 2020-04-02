Гороскоп на 3 апреля: Тельцам важно успеть сделать главное, а Рыбам - смириться

Овен

В эти сутки Овнам не страшны преграды. Не стоит пугаться нестандартных задач, неожиданного поворота сюжета, новых правил. Настрой сегодня креативный, ситуация будет восприниматься как игра или повод для самореализации. У многих Овнов окажется достаточно «запала» для решения не только своих проблем, но и для помощи друзьям, детям, для участия в социальных экспериментах или коллективных событиях.

Телец

Для Тельцов это день повышенной нервозности, пик которой придется на утро. В центр внимания могут попасть домашние события, дети, новые обязанности. Несмотря на ответственность, вам не стоит быть перфекционистом и требовать от себя невозможного. В течение дня вас внезапно могут покинуть силы (особенно, если была бурной ночь). Важно успеть сделать главное и проявить при этом долю творчества.

Близнецы

Сегодня ситуация вокруг Близнецов непредсказуема, но в целом оптимистична. Многие Близнецы будут с нетерпением ждать возможности блеснуть в новых условиях или на новом поприще. Однако фактические достижения в данные сутки окажутся скромными. Используйте любой шанс заявить о себе, найти друга, «застолбить» право или путь, но не торопите события. Стоит поработать над внешностью, привлекательностью.

Рак

Сегодня звезды не советуют Ракам делать покупки, совершать сделки, вкладывать средства, вести финансовые игры, пытаться извлечь выгоду из своих талантов, а также приобретать что-то важное детям. Ситуация непредсказуема и, поспешив, можно больше потерять, чем выиграть. Если нужно провести в одной из указанных сфер эксперимент, лучше выделить для него отдельную статью расходов и подстраховаться.

Лев

Непредсказуемые ситуации этого дня для Львов — источник вдохновения, так как означают возможность блеснуть каким-то личным талантом. Также, у вас может быть повод продемонстрировать свою веру, убеждения. Если вам нужен не только сиюминутный эффект, стоит проявить дальновидность и мыслить трезво: ваши действия вызовут не только восхищение. Легко посеять семена зависти или нажить врагов на будущее.

Дева

Этот день приглашает Дев к демонстрации их чувств, личных увлечений или способностей. Но удача капризна: игра идет не на вашем поле, вас обойдут яркие самоуверенные соперники. Лучше воздержаться от шага в любви, творчестве и любой области, где важен внешний успех. В то же время, сегодня вредно унывать. Лучше проявлять жизнелюбие, культивировать внутренний огонь и уверенность в своих талантах.

Весы

Сегодня Весам полезно быть в команде: это укрепит их дух и даст положительный пример в случае неуверенности. Вдохновляющую роль сыграет наличие яркого активного партнера, хорошего друга. Некоторых Весов будет стимулировать на новые подвиги равный им по таланту соперник. Не стоит предпринимать важную инициативу, если вы морально «не созрели», лучше дать себе еще один день на колебания, уточнения.

Скорпион

Скорпионам лучше потратить этот день на адаптацию к новым обстоятельствам — например, неожиданному поведению других людей. Возможен кризис целей в связи со сменой домашних условий или профессиональных планов. К счастью, ситуация дает и повод для творчества. Если судьба временно выбила у вас почву из-под ног, это отличный повод начать перестраивать и оптимизировать прежний фундамент своей жизни.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит отложить ответственные начинания. Также, в эти сутки лучше не заниматься рядовыми задачами: они покажутся неожиданно скучными. Зато внезапное вдохновение может помочь в решении сложного дела (особенно, если в нем есть творческая составляющая). Это удачный момент, если вы хотите «оттаять» эмоционально, вернуть себе веру и вдохновение. Хорошо поиграть с животными или детьми.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям исходить из обстановки и корректировать в соответствии с ней свое поведение. Ваша реакция на события будет важнее вашей инициативы. Не стоит транслировать излишнюю суровость, прямолинейность, мрачность, скепсис или стремление все контролировать. Оказавшись в атмосфере игры и веселья, имеет смысл разделить чужую радость или хотя бы не портить окружающим праздник.

Рыбы

Рыбам сегодня придется смириться с суматохой и неудобствами. Это не время для пассивности, лени и стремления сохранить привычки. Платой за свежие необычные эмоции станут напряженные хлопоты, но гарантирован и обратный эффект: суета будет сопровождаться яркими впечатлениями и возможностью творчества. Не стоит планировать все до мелочей, лучше оставить зазор для экспромта и небольших обновлений.