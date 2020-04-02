Нерабочие дни в России продлили до 30 апреля

Нерабочие дни бв Росси продлили до 30 апреля с сохранением заработной платы. Об этом заявил президент Владимир Путин во время телеобращения 2 апреля.

Напомним, ранее президент объявил нерабочей неделю до 5 апреля. Глава государства подчеркнул, что нерабочая неделя позволила выиграть время, благодаря чему удалось не допустить вспышки эпидемии в детских садах, школах и вузах. Тем не менее, пик эпидемии еще не пройден.

Напомним также, что 31 марта 2020 года в Коми ввели режим самоизоляции для всех жителей республики. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 соответствующий Указ подписал глава Республики Коми Сергей Гапликов. Сейчас передвигаться по городу разрешено только при наличии спецпропусков.

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