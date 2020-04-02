Ситуация с коронавирусом в Сыктывкаре попала в зарубежные СМИ

Количество зараженных новой инфекцией в столице Коми продолжает расти. Сейчас их количество достигло 55 человек, на что обратили внимание даже в зарубежных СМИ. Об этом написал портал dailymail.co.uk.

На сайте пересказали историю о хирурге из Эжвинской больницы, который, предположительно, стал источником заражения. Там же его окрестили «супер распространителем», а также отметили, что в Сыктывкаре ввели режим самоизоляции, а больницу закрыли на карантин. Напомним, что Пациенты больницы, находящиеся на изоляции, получают всё необходимое лечение и обследование, обеспечены питанием, одноразовой посудой, необходимыми бытовыми условиями. Оказывается психологическая поддержка, проводится разъяснительная работа. Средствами индивидуальной защиты медицинский персонал больницы обеспечивается в приоритетном порядке.

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