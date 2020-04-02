Как сыктывкарцы могут получить отсрочки по кредитам?

1 апреля Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса. Многих интересует, как будут обстоять дела с этой услугой в Сыктывкаре. Портал PG11.ru узнал, какие банки будут предоставлять каникулы и какие документы для этого нужны.

В связи со сложной экономической и эпидемиологической ситуацией в мире, президент России призвал Центробанк разработать закон, согласно которому людям будет предоставляться отсрочка по ипотечным и потребительским кредитам. Некоторые банки подготовились и создали систему отсрочек заранее.

ВТБ, Райффайзен банк и Восточный кредит банк заявили, что готовы предоставить своим клиентам кредитные каникулы на следующих условиях:

Пропущенные платежи сдвигается на следующий период с одновременным увеличением срока кредита.

Штрафы не взимаются, кредитная история не портится.

Размеры регулярных платежей после каникул не изменятся.

Для оформления нужно отправить на электронную почту больничный лист или заграничный паспорт со штампом о пересечении российской границы.

На данный момент Хоум кредит банк, Сбербанк, Тинькофф банк и Севергазбанк разрабатывают системы предоставления кредитных каникул в связи с эпидемией коронавирусы. Многие из них могут предоставить отсрочку, но по старым условиям.

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