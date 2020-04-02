Как сыктывкарцы могут получить отсрочки по кредитам?02 апреля 2020
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Фото: vnnews.ru / Как сыктывкарцы могут получить отсрочки по кредитам
Банки помогают в сложившейся ситуации
1 апреля Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса. Многих интересует, как будут обстоять дела с этой услугой в Сыктывкаре. Портал PG11.ru узнал, какие банки будут предоставлять каникулы и какие документы для этого нужны.
В связи со сложной экономической и эпидемиологической ситуацией в мире, президент России призвал Центробанк разработать закон, согласно которому людям будет предоставляться отсрочка по ипотечным и потребительским кредитам. Некоторые банки подготовились и создали систему отсрочек заранее.
ВТБ, Райффайзен банк и Восточный кредит банк заявили, что готовы предоставить своим клиентам кредитные каникулы на следующих условиях:
- Пропущенные платежи сдвигается на следующий период с одновременным увеличением срока кредита.
- Штрафы не взимаются, кредитная история не портится.
- Размеры регулярных платежей после каникул не изменятся.
Для оформления нужно отправить на электронную почту больничный лист или заграничный паспорт со штампом о пересечении российской границы.
На данный момент Хоум кредит банк, Сбербанк, Тинькофф банк и Севергазбанк разрабатывают системы предоставления кредитных каникул в связи с эпидемией коронавирусы. Многие из них могут предоставить отсрочку, но по старым условиям.
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