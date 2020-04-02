Эксперты предсказали рост расходов на ЖКХ из-за самоизоляции

В период вынужденной самоизоляции траты жителей России на оплату ЖКУ вырастут на треть. Так считают эксперты, которые поделились своим прогнозом с «Известиями».

Так, по словам эксперта ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, если ограничения продлятся 2-4 недели, семья из трех человек может переплатить за ЖКХ около 30%. Эту же тенденцию подтверждают и другие эксперты. Причины очевидны: люди стали чаще готовить еду дома, пить чай и кофе, посещать уборную — всё это расход воды. Более существенные траты на электроэнергию связаны с удаленной работой на компьютере и сидением перед телевизором.

- В семье как минимум два компьютера. Все процессы — переговоры, встречи, — которые раньше происходили вживую, теперь перешли в онлайн. Думаю, даже у одинокого человека, работающего из дома, могут сильно повыситься траты на одну только электроэнергию, - генеральный директор Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ Вера Москвина.

Также существенно может увеличиться расход электричества в связи с приготовлением еды, если в квартире не газовая, а электроплита.

Напомним, с 31 марта 2020 года в Коми ввели режим самоизоляции для всех жителей республики. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 соответствующий Указ подписал глава Республики Коми Сергей Гапликов.

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