По факту заражения коронавирусом в Сыктывкаре назначили доследственную проверку

Следственный комитет Коми организовал проверку по поводу сообщений об источнике заражения коронавирусом в Сыктывкаре. Речь идет об инфрмации, что им мог стать один из работников медучреждения. Об этом сообщает «Комиинформ».

Напомним, 1 апреля в Эжвинской больнице подтвердили еще 32 случая заболевания вирусом. Сейчас официально подтверждено 54 случая. Пациенты больницы, находящиеся на изоляции, получают всё необходимое лечение и обследование, обеспечены питанием, одноразовой посудой, необходимыми бытовыми условиями.

Кроме того, с 31 марта 2020 года в Коми ввели режим самоизоляции для всех жителей республики. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 соответствующий Указ подписал глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»