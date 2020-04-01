26 жителей Коми отпраздновали 100-летний юбилей

Накануне Всемирного дня здоровья в Коми обратили внимание на тех, кто сейчас находится в основной группе риска – людей за 60 лет. О том, сколько их сейчас проживает в регионе, рассказал Комистат.

Так, за последние тридцать лет количество граждан за 60 увеличилось в 1,6 раза. Предварительно, к началу 2020 года она составила 162 тысячи человек. В сравнении с другими регионами России этот показатель остается невысоким, но уже с 2007 года превышает международный критерий старости, согласно которому население территории считается демографически старым, если доля людей в возрасте 60 лет и старше превышает 12 %.

Численность женщин среди лиц в возрасте 60 лет и старше в настоящее время превышает численность мужчин практически в 2 раза. При этом с возрастом численный перевес женщин становится более заметным. Так, среди долгожителей - граждан, достигших 90 лет, женщины составляют 83 %. За последние тридцать лет число долгожителей в Республике Коми увеличилось в 4 раза. Сейчас в регионе более 2 тысяч человек старше 90 лет, из них 26 человек уже отметили вековой юбилей. Интересен тот факт, что в начале 1990 года в республике не было ни одного человека, дожившего до 100 лет.

По прогнозным данным, в последующие десять лет численность населения в возрасте 60 лет и старше продолжит расти, и к 2030 году в этой возрастной группе будет практически каждый четвертый житель республики.

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