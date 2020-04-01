Россиянам на карантине предложили заполнять дневники о самочувствии

Гражданам, которые находятся на карантине, придется вести журнал о самочувствии, а также подтверждать свое нахождение дома. Документ появится на портале «Госуслуги», о чем сообщает «КоммерсантЪ».

По информации источника, министр подчеркнул необходимость приложить все усилия по борьбе с вирусом:

- Для этого мы принимаем меры предосторожности при возвращении наших граждан из-за рубежа, - отметил он.

Мишустин также заявил, что в сутки проводится около 36 тысяч анализов на коронавирус, и по этому показателю Россия входит в тройку мировых лидеров. По данным Роспотребнадзора, тесты делают по всей стране. Сейчас работают 95 лабораторий ведомства, там проверяют более 20 тысяч проб в сутки. С 19 марта к тестированию подключили лаборатории еще 193 медицинских организаций.

- Если в первые дни они обрабатывали чуть более 500 проб, то сейчас это более 12 тыс. в сутки. Также привлекаются и коммерческие лаборатории. Их мощности сегодня позволяют проверить около 2 тысяч образцов в сутки, - сказал премьер-министр на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Вскоре на портале госуслуг будет создана электронная форма для граждан, прибывающих в Россию. МИД России получит средства для поддержки россиян, у которых нет возможности вернуться в Россию и нуждающихся в материальной помощи.

Напомним, 31 марта 2020 года в Коми ввели режим самоизоляции для всех жителей республики. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 соответствующий Указ подписал глава Республики Коми Сергей Гапликов.

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