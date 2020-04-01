«Удаленка» в Сыктывкаре: горожане поделились фотографиями своих питомцев

На этой неделе домашние животные не останутся без присмотра
«Удаленка» в Сыктывкаре: горожане поделились фотографиями своих питомцев01 апреля 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
Фото Елены Лениной / vk.com / Горожане поделились фотографиями своих питомцев
Сейчас многие сыктывкарцы работают удаленно и наличие дома милого котика или собаки - сильный отвлекающий фактор. Люди делятся в официальном сообществе портала PG11.ru во «ВКонтакте» фотографиями своих питомцев.
Жюлиана Шаманова
- Высыпайтесь! Делайте уборку! Оставайтесь дома!
Елена Ленина
Юлия Реутова
Екатерина Арфин
- Моя 14-летняя старушечка.
Лиза Бондарева
Основные правила для защиты от вируса COVID-19:
- Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.
- Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.
- Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).
- Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.
- Всегда мойте руки перед едой.
- Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.
- Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.
- Не употребляйте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.
- Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.
- На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).
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