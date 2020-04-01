Из эжвинской больницы в Сыктывкаре сбежало двое пациентов: новый фейк в Сети

Каждый день в Сети появляется очень много информации о коронавирусной инфекции. Зачастую такие сведения оказываются недостоверными. Портал PG11.ru попытался развеять некоторые из таких слухов.

Сегодня от читателей поступила информация о том, что из Эжвинской больницы сбежало двое пациентов. Эти слухи быстро распространилась по социальным сетям. УМВД России по городу Сыктывкару выступило с официальным опровержением.

В УМВД России по городу Сыктывкару сообщений и заявлений по поводу того, что из больницы в Эжвинском районе ушли пациенты, не имеется, - сообщает пресс-секретарь УМВД России.

Также пресс-секретарь опроверг недавний слух о бригаде медиков, которые ходят по квартирам и усыпляют людей слезоточивым газом. Портал PG11.ru призывает Вас доверять только официальной информации, которую мы размещаем на сайте и в группе Сыктывкар. Pro Город. Новости

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