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Сыктывкарский продавец рассказала о работе в условиях всеобщей самоизоляции

Сыктывкарский продавец рассказала о работе в условиях всеобщей самоизоляции

01 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
ProГород / Фото из архива / Сыктывкарская продавщица рассказала о работе в условиях всеобщей самоизоляции
Кому приходится работать во время пандемии

В Сыктывкаре с 31 марта введен режим обязательной самоизоляции. В это время продолжают работать магазины, которые реализуют необходимые товары. Портал PG11.ru спросил у работника продуктового магазина про ситуацию и общее настроение.

Юлия Иванова (фамилия изменена) работает в одной из крупных сетей продуктовых магазинов. Она рассказывает, что люди сметают с прилавков практически все. В особенности много берут круп, сахара, соли, консервов.

Несмотря на то, что количество посетителей упало, появилось очень много больных людей, которые ходят без масок. И это нас всех очень беспокоит. Да, у нас есть средства защиты, антисептики, все помещения обрабатываются хлоркой. Только я не думаю, что это может нам чем-то помочь. Мы не можем выгнать этих людей, как то изолироваться. И соответственно не можем защититься от вируса, - рассказывает Юлия. 

Работник отмечает, что даже в условиях карантина им приходится работать по 14 часов в сутки, словно они роботы. На все просьбы сократить рабочий день работодатель отвечает отказом. 

О нас совсем не думают, это ужасно. Мы не роботы, а люди. Мы тоже можем заразится и заболеть. А потом нас заставят выйти на работу и мы заразим наших покупателей. Это никому не нужно, - отмечает Юлия. 

Продавец поделилась, что из-за карантина могут появится проблемы с поставками продовольствия. Поставщики рассказывают, что фуры с продуктами из Москвы не пропускают. В связи с этим, по ее словам,  ожидается подорожание. 
 

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