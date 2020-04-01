В России обсуждают продление учебы на лето

В России обсуждают продление учебы на лето01 апреля 2020
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Фото из архива "Pro Города"
Власти предпринимают все, чтобы не допустить развития ситуации
В Министерстве просвещения задумались о том, чтобы продлить учебный год на лето. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.
Министр отметил, что власти России предпринимают все, чтобы не допустить развития в стране такой же ситуации с коронавирусом, как в ряде европейских государств.
- Зависит, наверное, от нас тоже: насколько мы будем дисциплинированны, насколько мы будем соблюдать тот режим, который сегодня установлен, он же установлен, чтобы не было распространения той ситуации, которая есть в других странах, - прокомментировал Сергей Кравцов.
Напомним, 31 марта 2020 года в Коми ввели режим самоизоляции для всех жителей республики. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 соответствующий Указ подписал глава Республики Коми Сергей Гапликов.
Напомним основные правила для защиты от вируса COVID-19:
- Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.
- Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.
- Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).
- Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.
- Всегда мойте руки перед едой.
- Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.
- Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.
- Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.
- Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.
- На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).
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