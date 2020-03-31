В Коми временно прекращены межмуниципальные перевозки

В Коми временно прекращены все межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Ограничительная мера введена в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID–2019 с 00:00 часов 31 марта 2020 года до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Необходимость временного прекращения межмуниципальных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом обсудили на заседании Республиканского межведомственного оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Министерству инвестиций промышленности и транспорта Республики Коми поставлена задача проанализировать потребность перевозки сотрудников промышленных предприятий собственным и привлечённым транспортом.

- Ряд промышленных предприятий уже сформировали логистическую схему и организовали перевозку своих сотрудников. Так, например, «Лукойл», «Газпром», «Лузалес», «Сыктывкар Тиссью Груп», «УЗСМ», «Ухтажилфонд», частично «Севлеспил» уже организовали служебный транспорт. Остальные предприятия ещё решают этот вопрос, — прокомментировал и.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми Вячеслав Бадахов.

Напомним основные правила для защиты от вируса COVID-19:

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

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