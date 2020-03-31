Фото дня в Сыктывкаре: стаи птиц над крышами домов

Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
Фото дня в Сыктывкаре: стаи птиц над крышами домов31 марта 2020
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@pavel_valdy
Улицы горда опустели, а люди сидят по домам , но еще совсем недавно они гуляли и делали удивительные снимки с захватывающей атмосферой. Именно такой попадает сегодня в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».
@pavel_valdy
- Это начало чего-то большего. Это время для саморазвития.
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