Фото дня в Сыктывкаре: стаи птиц над крышами домов

Улицы горда опустели, а люди сидят по домам , но еще совсем недавно они гуляли и делали удивительные снимки с захватывающей атмосферой. Именно такой попадает сегодня в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

@pavel_valdy

- Это начало чего-то большего. Это время для саморазвития.

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.