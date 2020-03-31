В Коми за сутки не зарегистрировали новых случаев коронавируса

Роспотребнадзор Коми опубликовал статистику по коронавирусу на 31марта. Заболевших не прибавилось.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, на31 марта в республике всего подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией: один является завозным - заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения, ещё 21 случай выявлен в очаге Эжвинской городской больницы, которая функционирует в режиме карантина. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения.

Всего под медицинским наблюдением находится 2015 человек, в том числе: 1076 человек прибыли из-за рубежа, 939 контактировали с заболевшими. 36 человек госпитализировано с респираторными заболеваниями, 32 находятся в обсерваторах. За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 30 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Чат-бот доступен в соцсетях:

ВКонтакте: https://vk.com/write-193074467

Viber: https://is.gd/o6hxUj.

Напомним основные правила для защиты от вируса COVID-19:

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»