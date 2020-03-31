Сыктывкарцы организовали помощь медикам, которые борются с пандемией

Жители столицы Коми создали группу поддержки для врачей, которые борются с пандемией в регионе. Они предлагают доставлять еду к месту работы медиков и помогать их близким. Об этом сказано на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы паблика просят поддержать медиков и всех сотрудников больниц, передавая им письма со словами признательности и заказывая для них еду. Оформить доставку можно с указанием «В приёмный покой для медработников». По словам авторов акции, это можно сделать для врачей Республиканской инфекционной больницы (круглосуточно), Клинической республиканской больницы (вечер), Станции скорой помощи в Эжвинском районе (круглосуточно), скорой помощи и дежурной службы в любой центральной больнице (круглосуточно). Организаторы готовы пойти и дальше, если к ним обратятся за помощью сами медики:

- Врачи, которые во время борьбы с эпидемией остаются на работе и не могут покинуть свои рабочие места, имеющие пожилых родителей и детей, временно оставшихся без помощи родителей, а также те врачи, которым необходима какая-либо поддержка, просим написать нам. Мы подставим вам свое плечо и будем рядом.

Напомним, 31 марта 2020 года в Коми ввели режим самоизоляции для всех жителей республики. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 соответствующий Указ подписал глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Основные правила для защиты от вируса COVID-19:

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни)

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