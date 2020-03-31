Нарушителей карантина в России ждет уголовная ответственность

В Госдуме приняли в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина. Автораи идеи выступили глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Об этом сообщает «Комиинформ».

В документе сказано, что нарушителям грозит штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, либо лишение права на профессию на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Если нарушение привело к смерти человека или создало угрозу массового заболевания людей, то за это предлагается наказывать штрафом от одного до двух миллионов рублей, лишением права на профессию на срок до пяти лет или лишением свободы — также на пять лет. В случае смерти двух или более лиц максимальный срок лишения свободы увеличивается до семи лет.

Умышленное нарушение, повлекшее за собой смерть, будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия и караться по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Отмечается, что расследованием тяжких преступлений в этой области будет заниматься Следственный комитет, а менее тяжких — полиция.

Основные правила для защиты от вируса COVID-19:

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

Не употребляйте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

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