Для жителей столицы республики Коми неожиданно наступил режим обязательной самоизоляции. Нельзя выходить из дома без уважительной причины. Однако как быть пожилым людям, которые не могут сами сходить до магазина? Портал PG11.ru пообщался руководителем волонтерской организацией «Молодая гвардия», которая оказывает помощь таким людям.

Александр Попов - руководитель сыктывкарского отделения «Молодой гвардии». Это организация, которая помогает людям в различных сложных жизненных ситуациях. Сейчас акцент делается на обращениях, связанных с эпидемией коронавируса.

Мы помогаем всем, кто оказался на обязательной самоизоляции. В основном это просьбы от пенсионеров, так как они находятся в зоне риска. Часто просят вынести мусор, погулять с собакой, сходить за продуктами, - рассказывает Александр.

vk.com/ Сыктывкарские волонтеры помогут людям в режиме обязательной самоизоляции

Волонтерская организация продолжит работать даже в условиях обязательной самоизоляции. На это есть соответствующие разрешения и пропуска.

Перед каждым выездом мы будем отправлять запрос в МВД. Если так случится, что нас остановят, то можно будет увидеть что мы волонтеры. Однако мы не пренебрегаем мерами безопасности: все волонтеры носят перчатки и маски, пользуются антисептиками, - уверяет волонтер.

vk.com/ Сыктывкарские волонтеры помогут людям в режиме обязательной самоизоляции

Сейчас в «Молодой гвардии» состоит десять человек, однако они планируют расширяться. Александр рассказал, что любой желающий может попасть в их организацию. Достаточно лишь позвонить на горячую линию 89042340041 или написать в группу «Вконтакте». После этого вас переправят на специалиста и объяснят все детали работы.

Если вы оказались в трудной жизненной ситуации, позвоните по телефону 89087196491. Так вы можете оставить заявку на оказание необходимой помощи.



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