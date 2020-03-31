Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунно-посевной календарь Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Обязательная самоизоляция: будут ли в Сыктывкаре ездить автобусы и такси

Обязательная самоизоляция: будут ли в Сыктывкаре ездить автобусы и такси

31 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Владислав Гусельников / ProГород / Обязательная самоизоляция: будут ли в Сыктывкаре ездить автобусы и такси
Кто продолжит работать?

С 00:00 31 марта в Сыктывкаре введен режим обязательной самоизоляции, покидать дом без уважительной причины запрещено. У многих возникает вопрос, будут ли работать службы доставок, такси, автобусы в этот период? Портал PG11.ru узнал, в каком режиме будут работать эти важные сервисы.

Самые популярные доставки еды в Сыктывкаре продолжают работать в штатном режиме. Рестораны закрыли свои залы и теперь возят еду прямо до домашнего стола. Руководство принимает меры, чтобы максимально обезопасить процесс приготовления и перевозку товаров. Курьеры работают в масках и перчатках. Некоторые прикладывают температурные листы тех, кто участвовал в приготовлении.

Одной из мер недопущения распространения коронавирусной инфекции
является запрет на межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа на территории Республики Коми. Отсюда следует, что автобусные маршруты №107, 112 и 114 приостанавливают свою работу. Такие же меры актуальны для рейсов, к примеру, в Ухту и Микунь.

В Сыктывкаре автобусы продолжат свою работу.

  • Отменяются маршруты: №9, 12, 33а, 55
  • Курсируют по специальному расписанию: №1, 15, 18, 19, 38, 46, 54
  • Без изменений: №21, 26, 29а

Комиавтотранс рекомендует пользоваться безналичной оплатой при поездке на общественном транспорте.


Три главные службы такси в Сыктывкаре работают в штатном режиме. Подорожания цен на услуги не замечено. 

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Коронавирус

Читайте также: в Коми ввели режим самоизоляции

Следующая новость

Новость дня

В Сыктывкаре батюшка окропил улицу святой водой из люка авто (видео) Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Выяснилось, будут ли в Сыктывкаре продавать проездные Читать
вчера
Стало известно состояние мальчика из Коми, который выстрелил себе в голову из пневматики Читать
29 марта
Как правильно работать на «удаленке»: советы фрилансеров из Сыктывкара Читать
Посмотреть все
27 марта Как безопасно перемещаться на автомобиле во время пандемии: 5 советов экспертов
23 марта В Коми открылась мобильная интерактивная выставка
Загрузка...

Новости России и мира

07 марта
В России назвали «отмирающие» профессии
03 марта
Владимир Путин внес поправки в законопроект об изменениях в Конституции
27 февраля
Медики рассказали, почему не могут обнаружить рак вовремя
25 февраля
Китайский посол в России рассказал о вакцине против коронавируса
20 февраля
Синоптики назвали причину аномально теплой зимы
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru