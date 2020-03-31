Обязательная самоизоляция: будут ли в Сыктывкаре ездить автобусы и такси

С 00:00 31 марта в Сыктывкаре введен режим обязательной самоизоляции, покидать дом без уважительной причины запрещено. У многих возникает вопрос, будут ли работать службы доставок, такси, автобусы в этот период? Портал PG11.ru узнал, в каком режиме будут работать эти важные сервисы.

Самые популярные доставки еды в Сыктывкаре продолжают работать в штатном режиме. Рестораны закрыли свои залы и теперь возят еду прямо до домашнего стола. Руководство принимает меры, чтобы максимально обезопасить процесс приготовления и перевозку товаров. Курьеры работают в масках и перчатках. Некоторые прикладывают температурные листы тех, кто участвовал в приготовлении.

Одной из мер недопущения распространения коронавирусной инфекции

является запрет на межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа на территории Республики Коми. Отсюда следует, что автобусные маршруты №107, 112 и 114 приостанавливают свою работу. Такие же меры актуальны для рейсов, к примеру, в Ухту и Микунь.

В Сыктывкаре автобусы продолжат свою работу.

Отменяются маршруты: №9, 12, 33а, 55

Курсируют по специальному расписанию: №1, 15, 18, 19, 38, 46, 54

Без изменений: №21, 26, 29а

Комиавтотранс рекомендует пользоваться безналичной оплатой при поездке на общественном транспорте.



Три главные службы такси в Сыктывкаре работают в штатном режиме. Подорожания цен на услуги не замечено.

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