Фото дня в Сыктывкаре: красногрудый снегирь отдыхает перед весенними хлопотами

Снегири чаще ассоциируются у жителей России с зимой, но и весной этих красивых птичек можно заметить на ветвях деревьев. Именно одну из них запечатлела наша подписчица, снимок которой попадает в рубрику «Фото дня».

m.ang.le

Сыктывкарская весна

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