Фото дня в Сыктывкаре: красногрудый снегирь отдыхает перед весенними хлопотами

Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
Фото дня в Сыктывкаре: красногрудый снегирь отдыхает перед весенними хлопотами30 марта 2020
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@m.ang.le
Снегири чаще ассоциируются у жителей России с зимой, но и весной этих красивых птичек можно заметить на ветвях деревьев. Именно одну из них запечатлела наша подписчица, снимок которой попадает в рубрику «Фото дня».
m.ang.le
Сыктывкарская весна
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