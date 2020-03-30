Сыктывкарский архиепископ провел онлайн-молебен против коронавируса и прославился на всю страну

30 марта в столице Коми заметили батюшку, который освящал улицы из люка «Инфинити». Оказалось, что это была часть мероприятий против коронавируса, а руководил ими Архиепископ Питирим. А спустя какое-то время эта история стала известна на всю страну, так как попала в телеграм-канал «Мэш». Как сообщил канал, архиепископ решил перенести борьбу с болезнью в онлайн и снимал происходящее из авто, которое следовало прямо за «Инфинити» с послушником. Сам Питирим в процессе читал молитву. Позже владыка опубликовал информацию об этом на своей странице в соцсети.

- Победим вместе! Стараемся выполнять все предписания врачей. Езжу со спецсредствами, руки и лицо дезинфицирую, держу в кармане флакончик. Верю, вирус по молитвам нашим и вашим уменьшился в разы, иммунитет повысился у народа, вместе победим! С любовью во Христе благословляю всех помазаться крестообразно на челе святым маслом, так же двери жилищ. Ваш архиепископ Питирим, - написал священнослужитель.

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