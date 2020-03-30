В Сыктывкаре батюшка окропил улицу святой водой из люка авто (видео)30 марта 2020
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Автор: Марина Мать / PG11.ru / Скриншот из видео
Ситуация показалась горожанам забавной
30 марта в столице Коми заметили необычную каритну: по дороге ехало авто, в люке которого был священник с иконой. Об увиденном горожане рассказали порталу PG11.ru.
По словам сыктывкрцев, автомобиль заметили у вокзала, после чего он двинулся по улице Морозова. В люке машины был батюшка с иконой, который поливал все вокруг святой водой. Горожане сочли ситуацию забавной и даше немного пошутили на эту тему:
- Подмога! С иконой, брызгают святой водой! Морозова, будь спокойна, вас освящают! - сказала очевидица.
Кстати, 30 октября 2018 года в Коми открыли 45-километровый участок дороги Ираель-Каджером. Тогда в церемонии приняли участие и представители духовенства, которые освятили дорогу «верхом» на «Лексусе». Это событие породило неоднозначную реакцию среди сыктывкарцев, которые прочитали статью о нем на портале PG11.ru.
А что вы думаете по поводу этой ситуации? Пишите в комментариях.
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