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В Сыктывкаре батюшка окропил улицу святой водой из люка авто (видео)

В Сыктывкаре батюшка окропил улицу святой водой из люка авто (видео)

30 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Автор: Марина Мать / PG11.ru / Скриншот из видео
Ситуация показалась горожанам забавной

30 марта в столице Коми заметили необычную каритну: по дороге ехало авто, в люке которого был священник с иконой. Об увиденном горожане рассказали порталу PG11.ru.

По словам сыктывкрцев, автомобиль заметили у вокзала, после чего он двинулся по улице Морозова. В люке машины был батюшка с иконой, который поливал все вокруг святой водой. Горожане сочли ситуацию забавной и даше немного пошутили на эту тему:

- Подмога! С иконой, брызгают святой водой! Морозова, будь спокойна, вас освящают! - сказала очевидица.

Кстати, 30 октября 2018 года в Коми открыли 45-километровый участок дороги Ираель-Каджером. Тогда в церемонии приняли участие и представители духовенства, которые освятили дорогу «верхом» на «Лексусе». Это событие породило неоднозначную реакцию среди сыктывкарцев, которые прочитали статью о нем на портале PG11.ru.

А что вы думаете по поводу этой ситуации? Пишите в комментариях.

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