В Коми ввели доплаты для медиков за борьбу с коронавирусом

В Республике Коми установлены выплаты медикам, которые оказывают помощь гражданам с инфекцией COVID-19, и лицам из групп риска заражения. Такое поручение дал глава региона Сергей Гапликов.

Соответствующее постановление подписал первый заместитель председателя Правительства Республики Коми – руководитель администрации главы Республики Коми Михаил Порядин. С 16 марта 2020 года до завершения периода эпидемиологического неблагополучия работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена COVID-19, и лицам из групп риска заражения COVID-19, за особые условия труда и дополнительную нагрузку установлены выплаты стимулирующего характера.

Выплаты получат врачи скорой медицинской помощи, терапевты, врачи общей практики, пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи, реаниматоры, медсестры, младший медицинский персонал, а также иной персонал, обеспечивающий оказание данной помощи. Выплата будет производиться за фактически отработанное время, из расчёта месячной нормы рабочих часов на одну занятую ставку.

За особые условия труда и дополнительную нагрузку выплаты стимулирующего характера в размере установлены:

а) врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад, – 37 220 рублей;

среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой медицинской помощи (фельдшеры скорой медицинской помощи, медицинские сестры, медицинские сестры-анестезисты) – 18 610 рублей;

фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи – 9 305 рублей;

иному персоналу, обеспечивающему оказание скорой медицинской помощи (в том числе водители, санитары), – 9 305 рублей;

б) врачам подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (в том числе врач-инфекционист, врач общей практики (семейный врач), врач-педиатр, врач-педиатр участковый, врач-терапевт, врач-терапевт участковый, врач-пульмонолог) – 37 220 рублей;

среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании первичной медико-санитарной помощи на врачебном и самостоятельном приеме, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов, – 18 610 рублей;

младшему медицинскому персоналу или прочему персоналу, обеспечивающему условия для оказания первичной медико-санитарной помощи, – 9 305 рублей;

в) врачам, оказывающим медико-санитарную помощь в стационарных условиях, в том числе врачам-инфекционистам, врачам-анестезиологам-реаниматологам, – 46 525 рублей;

среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании медико-санитарной помощи в стационарных условиях, – 23 265 рублей;

младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания медико-санитарной помощи в стационарных условиях, – 13 960 рублей.

Основные правила для защиты от вируса COVID-19:

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни)

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