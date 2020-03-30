В Коми из-за коронавируса закрыли «Мои Документы»

В Сыктывкаре в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции закрыли множество предприятий. В том числе такую жизненно важную для населения организацию, как «Мои Документы». Портал PG11.ru узнал, как можно попасть на прием.

Как сообщает официальный портал «Мои Документы», все центры закрыты с 30 марта по 3 апреля. Большинство популярных услуг возможно получить на официальном сайте. Однако в связи с большой значимостью организации для населения, «Мои Документы» оставили открытыми по одному дежурному окну в каждом районе Республики Коми. В Сыктывкаре его можно найти по адресу: Горького 2/1.

Как сообщает портал «Мои Документы», большинство не сможет воспользоваться этим окном. Оно работает лишь по экстренным запросам, и в основном с такими важными обращениями, как выдача паспортов. Записаться на прием после 4 апреля возможно на официальном сайте.

Напомним, что президент России Владимир Путин обратился к жителям страны на фоне ситуации с коронавирусом и объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Это было сделано для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения страны.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»