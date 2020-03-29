В Коми приостановили деятельность туробъектов

Деятельность туробъектов Коми вынужденно приостановлена. Указ об этом подписал 29 марта глава региона Сергей Гапликов.

Министр культуры Коми Сергей Емельянов отметил, что в период с 00:00 часов 30 марта по 24:00 1 июня 2020 года бронирование услуг, прием и размещение граждан в гостиницах, туристических базах, а также в детских лагерях, санаториях, оздоровительных комплексах и местах отдыха будет приостановлен. В отношении уже проживающих лиц указанные организации должны обеспечить проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий и создать условия для самоизоляции.

Сергей Емельянов также отметил, что в гостиницах допускается приём и размещение граждан, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, при условии предоставления документов, подтверждающих служебный характер поездки (например, приказа о направлении в командировку).

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми настоятельно рекомендует гражданам ограничить все поездки, в том числе в целях отдыха и туризма.

- Объявленные президентом России нерабочие дни нельзя воспринимать, как очередные каникулы. Оставаясь сегодня дома, вы сохраняете жизнь себе и близким, - заявил Сергей Емельянов.

Соответствующая информация размещена на сайте Минкультуры Коми, туристическом портале региона. Информированием туристов активно занимаются внутренние туроператоры, гостевые дома, турагенства.

Напомним, в оответствии с постановлением главного санитарного врача Российской Федерации, все лица, прибывающие в Республику Коми из-за рубежа, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, начиная со дня прибытия, из-за риска распространения коронавируса.

Изоляция осуществляется в домашних условиях. Если же такой возможности нет, граждан поместят в обсерватор. Важно полностью выполнять требования по карантину в домашних условиях - 14 дней находиться в изолированном помещении, исключающим контакты с членами семьи и другими лицами. В случае ухудшения состояния необходимо срочно обратиться за медицинской помощью на дому, не посещая поликлинику.

Все работающие граждане, находящиеся на карантине из-за коронавируса, могут дистанционно оформить электронный больничный. Достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих выезд. Заявление на оформление больничного можно подать как на себя, так и на совместно проживающих работающих граждан.

Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. Первая выплата поступит после 7 календарных (5 рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая – после закрытия листка нетрудоспособности.

Всем прибывшим необходимо обратиться на горячую линию 8-800-55-00000 в Республике Коми. Гражданам необходимо сообщить о своем возвращении в страну, месте и сроках пребывания за границей. Звонок бесплатный.

Оперативная информация о ситуации в Республике Коми размещается специальном разделе на официальном портале Республики Коми: /left/covid19/. Информацию также можно получать через сервис онлайн консультаций. Чат-бот доступен по ссылкам: https://vk.com/im? sel=-193074467 (ВКонтакте) и http://cit.rkomi.ru/viber ( Viber).

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