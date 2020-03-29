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Как правильно работать на «удаленке»: советы фрилансеров из Сыктывкара

Как правильно работать на «удаленке»: советы фрилансеров из Сыктывкара

29 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Pixabay.com / Фрилансеры рассказали, как правильно работать на «удаленке»
Даже в такой ситуации можно найти плюсы

В связи с ситуацией в мире многие работодатели вынуждены отправлять своих сотрудников на удаленную работу. Но не все сотрудники готовы к такому, ведь нахождение неделями дома может быть изматывающим. А что делать, если карантин продлится слишком долго? Несколько фрилансеров и «удаленщиков» из Коми рассказали порталу PG11.ru о плюсах и минусах дистанционной работы.

Юлия Коваленко, копирайтер, рерайтер и PR-менеджер

Какие плюсы есть у удаленной работы?

Вся эта работа - один большой плюс. Тебе не нужно тратить время на то, чтобы добраться до рабочего места, из-за этого экономятся время и деньги. Ты можешь обустроить свое рабочее место именно так, как нужно тебе. Нет дресс-кода, можешь одеваться так, как захочешь. Из-за того, что ты не каждый день видишь своих коллег, личное общение с ними становится более ценным. Работать можно из любой точки мира. Если компания может перевести своих работников на «удаленку», это значит, что у них очень современный взгляд на ведение дел. А это значит, что ваши коллеги почти наверняка окажутся крутыми ребятами, которые не застряли в рамках всевозможных ограничений. 

Какие минусы?

Я не буду говорить о сложностях организации своего времени, так как это есть в любой работе, даже офисной. Одно из частых последствий, с которым сталкиваются «удаленщики», - это проблема со здоровьем. У меня и многих моих знакомых, которые работают из дома, снижается иммунитет, так как сидя в квартире мы реже сталкиваемся с вирусами. Еще одна проблема - это неправильный подсчет стоимости своего рабочего часа. Многие, кто переходит на удаленную работу, ставят невысокий ценник за свою деятельность, потому что убирают расходы на транспорт и бизнес-ланчи. Но при этом люди забывают, что у них возрастают расходы на услуги ЖКХ (вы ведь все время дома), используется личная техника, а не рабочая, и ее нужно апгрейдить или вовсе менять на новую. Из-за этого «прогорает» много начинающих фрилансеров и «удаленщиков». Еще один минус: работая на «удаленке», я, честно говоря, выхожу из дома далеко не каждый день. Из-за этого смена времен года проходит мимо меня. Ну и будьте готовы к тому, что переходя на «удаленку» вы наберете в весе, так как рядом всегда будет холодильник, а двигаться вы будете меньше. 

Какие советы дашь тем, кто переходит на «удаленку»?

Самое главное - будьте готовы вкладывать в это деньги. Если в офисе техническая оснащенность сотрудников была головной болью работодателя, то дома вы отвечаете за это сами. И если у вас вдруг работа «встанет» из-за поломки ноутбука, то вам придется идти в магазин и покупать новый за свои деньги, а не просто сказать об этом руководству, чтобы они решили вашу проблему. Еще совет - попросите врача подобрать вам витамины, которые поддержат ваш иммунитет. Добавьте физической активности. И будьте готовы объяснять родственникам из старшего поколения, что вы не просто валяетесь дома, а реально работаете. 

Филипп Ичеткин, дизайнер в сфере разработки ПО

Какие есть плюсы при работе удаленно?

Главный плюс в том, что нет жесткого регламента. Если надо куда-то отлучиться, можно сделать это, а потом отработать пропущенные часы в удобное время, хоть в выходные. Впрочем, от некоторых удаленщиков требуют быть на связи в течение всего дня. Также круто то, что не приходится вставать задолго до начала рабочего дня, чтобы успеть добраться до офиса. Не нужно тратиться на такси или общественный транспорт. Нет дресс-кода. Наконец, исключаются всякие контакты с людьми, с которыми ты не хотел бы контактировать по тем или иным причинам.

Какие есть минусы такой работы?

Я отмечу два минуса. Первый — легко можно уйти в сидячий образ жизни. Второй — иногда бывает сложно организовать себя, настроиться на эффективную работу.

Что можно посоветовать людям, которых отправили на дистанционную работу?

Могу посоветовать держаться подальше от виртуальных развлечений и соцсетей, если, конечно, ваша работа не связана с соцсетями. Смартфон лучше унести в другой конец квартиры. По окончании рабочего дня нужно по возможности занимать себя чем-нибудь не связанным с сидением перед компьютером.

Андрей Горьковой, занимается разработкой сайтов

Как вам работается на «удаленке»?

Я работаю на удаленке уже около 10 лет, в частности, во фрилансе. Меня устраивает то, что я сам могу выбирать проекты, которые мне нравятся, и клиентов, с которыми мне работать, а также удобный для меня рабочий график и время на отдых. То есть для меня важна определенная свобода в деятельности, где я сам организую свою работу так, как мне нужно.

Какие плюсы у такой работы?

Большим преимуществом является то, что я могу находиться и работать в любом месте, где я захочу. Например, сейчас я нахожусь на острове Бали. У меня никогда не было сложности в работе дома. Мне нравится, что не нужно вставать рано утром и ехать в пробках на работу. 

Какие минусы?

Из минусов я бы назвал то, что на удаленке, а именно на фрилансе, достаточно сложно себя организовать, потому что дома может быть много отвлекающих факторов. Что касается эффективности работы в домашних условиях, это может зависеть от контроля со стороны руководителя, например некоторые люди не могут эффективно работать, если их не контролировать «сверху», то есть люди со слабой самоорганизацией.

Как справиться с удаленной работой, если не приходилось с ней сталкиваться?

Приходится самостоятельно выстраивать рабочие процессы и организовывать себя. Поэтому здесь очень важно любить свою работу или свое дело, иначе сложно себя мотивировать в таких условиях.

Валерия Филиппова, технический специалист онлайн проектов

Какие есть плюсы и минусы?

Из минусов выделю ненормированный рабочий день и отсутствие отпусков и нерабочих дней. Плюсы: сама выбираю себе заказчиков, если ребенок заболел — спокойно могу работать из дома, не думая о больничном. К тому же, нет «потолка» в заработке.

Что можно посоветовать людям, которых переведут на удаленную работу?

Самое главное суметь организовать свой рабочий день, не тратить время в пустую. Не думайте, что весь день впереди, планируйте, что необходимо сделать и четко следуйте намеченноему плану. Работать лучше не ночью, а днем.

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