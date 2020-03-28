Фото дня в Сыктывкаре: темное небо и скромный месяц

Вчера небо порадовало сыктывкарцев отсутствием облаков. Благодаря этому наш подписчик смог заснять аккуратный застенчивый месяц, который «выглядывал» из-за ветвей дерева. Это фото попадает в ежедневную рубрику «Фото дня».

Илья Раковский

- Вечерняя Луна сквозь деревья в чистом небе над городом.

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