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Фото дня в Сыктывкаре: темное небо и скромный месяц

Фото дня в Сыктывкаре: темное небо и скромный месяц

28 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Илья Раковский / Фото дня в Сыктывкаре: темное небо и скромный месяц
Горожане радуют подписчиков красивыми снимками

Вчера небо порадовало сыктывкарцев отсутствием облаков. Благодаря этому наш подписчик смог заснять аккуратный застенчивый месяц, который «выглядывал» из-за ветвей дерева. Это фото попадает в ежедневную рубрику «Фото дня».

Илья Раковский

- Вечерняя Луна сквозь деревья в чистом небе над городом.

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации. 

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