Модель из Коми Оксана Самойлова и Джиган продают свой дом

Оксана Самойлова и рэпер Джиган после скандальной истории с рехабом и спешным возвращением в Россию из США выставили на продажу свой роскошный трехэтажный особняк в Подмосковье. Об этом сообщает «Комсомольская правда».



Пентхаус располагается на 24 сотках в элитном поселке Шато Соверен неподалеку от Новорижского шоссе. За хоромы площадью 750 квадратных метров новым владельцам придется выложить 140 миллионов рублей.

В трехэтажных хоромах - четыре спальни, хамам, внушительная гардеробная, бассейн и даже кинотеатр. На территории расположена детская площадка, барбекю, а также отдельно стоящий коттедж для прислуги площадью 250 квадратных метров. За жилье площадью 750 квадратных метров покупателю придется выложить 140 миллионов рублей. Модель признавалась, что просторное жилье было их сокровенной мечтой. И она многим пожертвовала.

- Мы купили дом спустя два года поисков и разочарований. Нашли тот самый - именно наш. Это когда заходишь и с первой секунды чувствуешь, что это твое. Мы уже пережили адский переезд, от которого у меня до сих пор лопнувшие сосуды на глазах и потряхивает все тело. Впереди куча мелких доделок и, видимо, теперь бездонная яма того, что нам надо в дом!, - писала жена рэпера.

Судя по всему, продажа дома связана с недавними выходками 34-летнего Джигана. После рождения сына Давида 18 февраля 2020 года музыкант стал вести себя странно. Рэпер загремел в рехаб. По возвращении в Москву некогда примерный отец вместо того, чтобы сидеть на карантине, закатил вечеринку. А потом стал играть с дочерьми в опасные игры. Он посвящал девочек в рыцари ножом, а потом учил метать холодное оружие.

Сама 31-летняя модель старается не говорить поклонникам подробности личной жизни.

- Надо привыкать к новой реальности. Сейчас мне нужно думать только о себе и детях, постараться жить привычной для себя и малышей жизнью и быть прежней веселой мамой. Дети не виноваты, они не должны страдать от поступков взрослых, - писала она.

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