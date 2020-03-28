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Солнечные улыбки и подтянутые фигуры: 7 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

Солнечные улыбки и подтянутые фигуры: 7 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

28 марта 2020 Возрастное ограничение: 6+
@_nastena_bestsennaya_ / Солнечные улыбки и подтянутые фигуры: 7 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram
Горожанки радуют подписчиков своей красотой

Коронавирус добрался и до Коми, следующая неделя объявлена нерабочей, а ТЦ и непродовольственные магазины закрыли на карантин. Но сыктывкарки не унывают, по-преждему сияют и не планируют останавливаться. Портал PG11.ru подготовил для вас подборку из восьми сыктывкарских красавиц.

@olgadous

- Дело вот в чем. Вы пробуете создавать мыслями материю, и сразу физическое ухо жмете к земле. Ваше «ухо к земле» означает недоверие к процессу творения.

Сомнения отменяют результат. Ваше материальное ухо клонится к земле и снова и снова в вашей РЕАЛЬНОСТИ провозглашается первичность материи над сознанием.

Вы получаете ровно то, что представляете, с о м н е в а я с ь. Сомневаясь вы т в о р и т е,
только сомнительные результаты. Осознанное творение, прежде всего, начинается с того, что вы перестаета волноваться о материальном результате.

Оно уже безупречно з н а е т, что всё будет в соответствии с намерением и нет смысла проверять.

Когда вы кушаете вкусную булочку, одну, вторую, КАЙФУЕТЕ, а на утро идете на весы и наблюдаете прибавку, когда вам «обещали» идеальные формы от НАСЛАЖДЕНИЯ, мы снова и снова говорим: «продолжай Доверять» #pg_beauty

@ulanovasvetlana

- УРА! Я ОПЯТЬ С ВАМИ. #pg_beauty

@perfekt_ka

- Давно не виделись. У меня пока все в прежнем режиме, слава богу. Надеюсь, салоны не прикроют. А вот отпуск в апреле накрылся медным тазом. Хоть и планировали по России, но решили отложить до улучшений, отдохнём на даче. Ну, а в общем, всем прекрасного настроения #perfekt_ka #красота #pg_beauty #pg_красота #макияж #утро #дорбоеутро #дома #мысли #счастье #сидимдома #карантин #модель #брюнентка #вечерниймакияж #сыктывкар #ухта #рaзгадывать

@19_katerinka

-  #Instagram #instagirl #instalike #instaphoto #girls #gilslike #foto #fotografia #blondegirl #blueeyes #blondehair #beautiful #pg_beauty #syktyvkarkomi #komirepublic #girlrepublic #beatygirls #likeme #likeforlikes #like4likes #liketime 

@natatalalaa

- Никтo не верит в чудеса. Нo все их тихo ждут #сыктывкар #pg_beauty

@samusevaj

- #pg_beauty

@_nastena_bestsennaya_

- Всем солнечного настроения #сыктывкар #сыктывкаркоми #сыктывкарки #pg_beauty #коми #улыбка #весна

Хотите попасть в следующую подборку «Красавицы Сыктывкара за неделю»? Ставьте хэштеги #pg_beauty или #пг_красота под своим свежим фото в Instagram. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации 

Instagram Красота

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