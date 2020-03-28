Солнечные улыбки и подтянутые фигуры: 7 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

Коронавирус добрался и до Коми, следующая неделя объявлена нерабочей, а ТЦ и непродовольственные магазины закрыли на карантин. Но сыктывкарки не унывают, по-преждему сияют и не планируют останавливаться. Портал PG11.ru подготовил для вас подборку из восьми сыктывкарских красавиц.

- Дело вот в чем. Вы пробуете создавать мыслями материю, и сразу физическое ухо жмете к земле. Ваше «ухо к земле» означает недоверие к процессу творения.

Сомнения отменяют результат. Ваше материальное ухо клонится к земле и снова и снова в вашей РЕАЛЬНОСТИ провозглашается первичность материи над сознанием.

Вы получаете ровно то, что представляете, с о м н е в а я с ь. Сомневаясь вы т в о р и т е,

только сомнительные результаты. Осознанное творение, прежде всего, начинается с того, что вы перестаета волноваться о материальном результате.

Оно уже безупречно з н а е т, что всё будет в соответствии с намерением и нет смысла проверять.

Когда вы кушаете вкусную булочку, одну, вторую, КАЙФУЕТЕ, а на утро идете на весы и наблюдаете прибавку, когда вам «обещали» идеальные формы от НАСЛАЖДЕНИЯ, мы снова и снова говорим: «продолжай Доверять» #pg_beauty