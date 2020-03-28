Солнечные улыбки и подтянутые фигуры: 7 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram28 марта 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 6+
@_nastena_bestsennaya_ / Солнечные улыбки и подтянутые фигуры: 7 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram
Горожанки радуют подписчиков своей красотой
Коронавирус добрался и до Коми, следующая неделя объявлена нерабочей, а ТЦ и непродовольственные магазины закрыли на карантин. Но сыктывкарки не унывают, по-преждему сияют и не планируют останавливаться. Портал PG11.ru подготовил для вас подборку из восьми сыктывкарских красавиц.
@olgadous
- Дело вот в чем. Вы пробуете создавать мыслями материю, и сразу физическое ухо жмете к земле. Ваше «ухо к земле» означает недоверие к процессу творения.
Сомнения отменяют результат. Ваше материальное ухо клонится к земле и снова и снова в вашей РЕАЛЬНОСТИ провозглашается первичность материи над сознанием.
Вы получаете ровно то, что представляете, с о м н е в а я с ь. Сомневаясь вы т в о р и т е,
только сомнительные результаты. Осознанное творение, прежде всего, начинается с того, что вы перестаета волноваться о материальном результате.
Оно уже безупречно з н а е т, что всё будет в соответствии с намерением и нет смысла проверять.
Когда вы кушаете вкусную булочку, одну, вторую, КАЙФУЕТЕ, а на утро идете на весы и наблюдаете прибавку, когда вам «обещали» идеальные формы от НАСЛАЖДЕНИЯ, мы снова и снова говорим: «продолжай Доверять» #pg_beauty
@ulanovasvetlana
- УРА! Я ОПЯТЬ С ВАМИ. #pg_beauty
@perfekt_ka
- Давно не виделись. У меня пока все в прежнем режиме, слава богу. Надеюсь, салоны не прикроют. А вот отпуск в апреле накрылся медным тазом. Хоть и планировали по России, но решили отложить до улучшений, отдохнём на даче. Ну, а в общем, всем прекрасного настроения #perfekt_ka #красота #pg_beauty #pg_красота #макияж #утро #дорбоеутро #дома #мысли #счастье #сидимдома #карантин #модель #брюнентка #вечерниймакияж #сыктывкар #ухта #рaзгадывать
@19_katerinka
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@natatalalaa
- Никтo не верит в чудеса. Нo все их тихo ждут #сыктывкар #pg_beauty
@samusevaj
- #pg_beauty
@_nastena_bestsennaya_
- Всем солнечного настроения #сыктывкар #сыктывкаркоми #сыктывкарки #pg_beauty #коми #улыбка #весна
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