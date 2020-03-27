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«Мы тоже хотим быть здоровыми»: сотрудники сыктывкарских ТЦ боятся выходить на работу

«Мы тоже хотим быть здоровыми»: сотрудники сыктывкарских ТЦ боятся выходить на работу

27 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru / «Мы тоже хотим быть здоровыми»: сотрудники сыктывкарских ТЦ боятся выходить на работу
Администрация ждет официального указа

Из-за сложившейся ситуации с коронавирусом, по всей России закрывают места массового скопления людей, отменили мероприятия. Однако в Сыктывкаре продолжают работать крупные торговые центры. Портал PG11.ru узнал, как обстоят дела у сотрудников.

Анастасия Морозова (фамилия изменена) работает в одном из крупных торговых центров Сыктывкара. Она очень обеспокоена происходящей ситуаций.

В Москве и Санкт-Петербурге торговые центры закрыли уже 26 марта. В Сыктывкаре даже не собираются! Очень страшно работать, так как контакт с покупателями неизбежен. Еще приходится работать с деньгами, через которые также можно заразится, - рассказывает Анастасия.

Анастасия отмечает, что люди совсем не боятся ходить в торговые центры и никак себя не ограничивают. Для нее и ее коллег особенно страшными становятся моменты, когда в магазин заходят люди и начинают кашлять.

У многих сотрудников дети. Они не хотят выходить на работу, им всем страшно. Потому что есть большая вероятность, что ты принесешь инфекцию домой, - говорит Анастасия.

Работники торговых центров считают, что нужно закрыть магазины, в которых на период эпидемии нет нужды. Однако администрация не разрешает закрываться, до официальных указов от властей.

Люди, одумайтесь! Неужели вам какая-то кофточка дороже собственного здоровья? Посмотрите, что творится в других странах. Вы хотите так же? Мы не особенные. Не надо думать, что нас обойдет это стороной. Сотрудники магазинов такие же люди. Мы тоже хотим быть здоровыми, - призывает Анастасия. 

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