Фото дня в Сыктывкаре: вирус стройке не помеха

В Росии следущую неделю объявили нерабочей с сохранением заработной платы, кто-то уже давно работает удаленно. А вот рабочим, которые занимаются реставрацией Республиканского стадиона, похоже, коронавирус совсем не мешает продолжать заниматься своим делом. Снимок работ во время пандемии попадает в ежедневную рубрику «Фото дня»

Артем Заслона

- Вирус работе не помеха!

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