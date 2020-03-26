За последнюю неделю в Сыктывкаре подорожала гречка и сахар

В связи с эпидемией коронавируса наблюдается подорожание товаров первой необходимости. Люди бездумно сметают их с полок. Портал PG11.ru выяснил, каких товаров коснулся вирус.

По данным Федеральной государственной службы статистике по Республике Коми, с 17 по 23 марта сахарный песок подорожал на 4,7%, крупа гречневая - на 2,8%, масло подсолнечное - на 1,5%, макаронные изделия, вермишель, чай черный - на 0,5-0,7%. Вместе с тем мука пшеничная подешевела на 1,2%

Также подорожали овощи. Цены на лук репчатый выросли в среднем на 2,3%, морковь - на 1,6%, капусту свежую - на 0,8%. Снижение цен было отмечено на помидоры свежие на 5,8%.

Напомним, что 25 марта президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля с сохранением заработной платы. В магазинах наблюдаются очереди и нехватка продуктов.



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